Происшествия
В Крыму молодых уральцев поймали на сбыте фальшивых денег
В Симферополе полицейские задержали двух 19-летних молодых людей по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, подозреваемые прибыли в Крым из уральского региона. Заказав через интернет несколько поддельных купюр, в дальнейшем молодые люди рассчитались ими на рынках и уличных торговых палатках.
Злоумышленники успели сбыть в Симферополе семь поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Оба злоумышленника взяты под стражу и помещены в СИЗО.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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