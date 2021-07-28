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Происшествия

В Крыму молодых уральцев поймали на сбыте фальшивых денег

08:08 среда, 28 июля 2021

В Симферополе полицейские задержали двух 19-летних молодых людей по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, подозреваемые прибыли в Крым из уральского региона. Заказав через интернет несколько поддельных купюр, в дальнейшем молодые люди рассчитались ими на рынках и уличных торговых палатках.

Злоумышленники успели сбыть в Симферополе семь поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Оба злоумышленника взяты под стражу и помещены в СИЗО.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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