В Крыму молодых уральцев поймали на сбыте фальшивых денег

В Симферополе полицейские задержали двух 19-летних молодых людей по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, подозреваемые прибыли в Крым из уральского региона. Заказав через интернет несколько поддельных купюр, в дальнейшем молодые люди рассчитались ими на рынках и уличных торговых палатках.

Злоумышленники успели сбыть в Симферополе семь поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Оба злоумышленника взяты под стражу и помещены в СИЗО.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Автоугонщики украли и сожгли легковушку в Крыму. С заявлением о краже автомобиля «ВАЗ 21144» в отделение полиции Симферополя обратился 47-летний местный житель.

Неизвестные вломились домой к крымчанке и несколько дней удерживали ее силой. Феодосийский городской суд признал виновными трех мужчин, которые, угрожая оружием, силой удерживали жительницу Крыма и требовали передать им половину принадлежащего ей дома.

Евпаториец сбежал из больницы с телефоном врача. С заявлением в полицию обратилась сотрудница местной больницы, сообщившая что ее телефон, скорее всего по ошибке, забрал кто-то из пациентов.

Крымчанин попался на краже могильных оград. Полицейские задержали 21-летнего жителя Красногвардейского района, который украл ограждения с могил.