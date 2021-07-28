В Крыму медики подделывали сертификаты о вакцинации

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Сотрудники полиции Симферополя пресекли подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель 2021 года подделку сертификатов пяти гражданам. При этом указанные граждане фактически привиты не были, тем самым подвергли угрозе заражения сторонних лиц инфекционным заболеванием», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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