Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +28
море +25

Коронавирус в Крыму

В Крыму медики подделывали сертификаты о вакцинации

16:26 среда, 28 июля 2021
В Крыму медики подделывали сертификаты о вакцинации

фото © lenta.ru

Сотрудники полиции Симферополя пресекли подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель 2021 года подделку сертификатов пяти гражданам. При этом указанные граждане фактически привиты не были, тем самым подвергли угрозе заражения сторонних лиц инфекционным заболеванием», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса. За 27 июля на территории Крыма зарегистрировали 379 случаев коронавирусной инфекции.

Количество случаев COVID-19 в Севастополе превысило 20 тысяч. Количество случаев заражения коронавирусом в Севастополе превысило 20 тысяч.

В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса. За 26 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.

В Севастополе откроется дополнительный модуль для больных COVID . В Севастополе готовятся ввести в эксплуатацию дополнительный модуль в больнице № 9 для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Происшествия
В Севастополе в мощном пожаре сгорел недостроенный особняк и чужие машины

В Севастополе в мощном пожаре сгорел недостроенный особняк и чужие машины

В Севастополе в Юхариной балке 27 июля случился сильный пожар в садоводческом товариществе «Якорь». Его площадь составила 400 квадратных метров и он грозил перекинуться на соседние домовладения.

Бизнес
Ялту оккупировали пираты

Ялту оккупировали пираты

В Ялте образовалась новая напасть: малый морской транспорт.

Происшествия
В Крыму туристов на надувном матрасе унесло в море

В Крыму туристов на надувном матрасе унесло в море

Спасатели помогли туристам на надувном матрасе и круге, которых морем унесло за 900 метров от пляжа в селе Морское.

Общество
Аномальная жара идет в Крым: МЧС опасается природных пожаров

Аномальная жара идет в Крым: МЧС опасается природных пожаров

Экстренное предупреждение об аномальной жаре объявлено в Крыму на пять дней, температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации