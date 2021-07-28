Бизнес
Таксисты-нелегалы заблокировали въезд в аэропорт Симферополь
фото © Новости Крыма
Неизвестные сегодня утром заблокировали въезд в аэропорт Симферополь личными автомобилями.
Действия по препятствованию автомобилистам доступа к шлагбаумам перед территорией аэропорта парализовали движение на дороге к нему, из-за чего перед въездом на привокзальную площадь образовался большой затор.
Как сообщил источник, близкий к аэропорту, акция носила спланированный и умышленный характер и была организована нелегальными таксомоторными перевозчиками.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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