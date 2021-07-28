Таксисты-нелегалы заблокировали въезд в аэропорт Симферополь

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Неизвестные сегодня утром заблокировали въезд в аэропорт Симферополь личными автомобилями.

Действия по препятствованию автомобилистам доступа к шлагбаумам перед территорией аэропорта парализовали движение на дороге к нему, из-за чего перед въездом на привокзальную площадь образовался большой затор.

Как сообщил источник, близкий к аэропорту, акция носила спланированный и умышленный характер и была организована нелегальными таксомоторными перевозчиками.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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