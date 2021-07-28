Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Четырем заведениям общепита в Крыму разрешили работать ночью ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса ● Количество случаев COVID-19 в Севастополе превысило 20 тысяч ● В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса
Судак обогнал Москву по уровню заболеваемости COVID-19
фото © Новости Крыма
Судак остается антилидером по уровню заболеваемости COVID-19, обойдя по этому показателю даже Москву.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Судак вторую неделю является антилидером по уровню заболеваемости. При среднем показателе по Крыму 142,8 (на 100 тысяч населения) в Судаке он составляет 245,8. То есть в Судаке уровень заболеваемости выше среднероссийского и выше даже среднего показателя по Москве», – сказала Пеньковская.
Также в регионах-антилидерах по заболеваемости COVID-19 – Ялта, Советский район и Феодосия.
По словам Пеньковской, впервые за последние девять недель в Крыму не фиксируется значительный рост числа заболевших. В то же время о стабилизации ситуации говорить пока преждевременно, потому что уровень заболеваемости неустойчивый и может измениться как в одну, так и другую сторону, отметила руководитель ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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