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Коронавирус в Крыму

Судак обогнал Москву по уровню заболеваемости COVID-19

15:16 среда, 28 июля 2021
Судак
Судак обогнал Москву по уровню заболеваемости COVID-19

фото © Новости Крыма

Судак остается антилидером по уровню заболеваемости COVID-19, обойдя по этому показателю даже Москву.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Судак вторую неделю является антилидером по уровню заболеваемости. При среднем показателе по Крыму 142,8 (на 100 тысяч населения) в Судаке он составляет 245,8. То есть в Судаке уровень заболеваемости выше среднероссийского и выше даже среднего показателя по Москве», – сказала Пеньковская.

Также в регионах-антилидерах по заболеваемости COVID-19 – Ялта, Советский район и Феодосия.

По словам Пеньковской, впервые за последние девять недель в Крыму не фиксируется значительный рост числа заболевших. В то же время о стабилизации ситуации говорить пока преждевременно, потому что уровень заболеваемости неустойчивый и может измениться как в одну, так и другую сторону, отметила руководитель ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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