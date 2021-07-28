Стали известны источники зловонных выбросов в Симферополе

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Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым выяснили, какие предприятия производили зловонные выбросы в атмосферу в промзоне Симферополя по соседству с микрорайоном «Город мира».

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Установлены субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий, а также в сфере обращения с отходами. Выявлены два стационарных источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ: паровой котел и печь для сжигания отходов. В воздухе обнаружены следы свежей сажи и запах гари. По результатам проведенных лабораторных исследований установлены превышения загрязняющих веществ в выходящих газах», – говорится в сообщении.

В пресс-службе минприроды РК уточнили, что в отношении нарушителей составлен протокол о временном запрете деятельности (использования) одного источника выбросов.

«Паровой котел опломбирован, выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух прекращен. Также на сегодняшний день предприятием приостановлена работа печи по сжиганию отходов», – заверили в министерстве.

Ранее жители нового симферопольского микрорайона «Город мира» на ул. Батурина написали коллективные обращения в различные надзорные органы и лично председателю крымского правительства Юрию Гоцанюку. Длительное время они не имели возможности дышать свежим воздухом и открывать окна в свои жилые помещения из-за едкого дыма, который появляется со стороны промзоны в вечернее время.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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