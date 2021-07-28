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Власть

Самолеты из Краснодара и Минвод будут летать в Крым всю зиму

11:02 среда, 28 июля 2021

Прямые перелеты из Краснодара и Минеральных Вод в Крым будут выполняться всю зиму.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

В осенне-зимний период полеты между Симферополем и Краснодаром запланированы дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Между крымской столицей и Минводами самолеты будут летать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути по маршрутам составит около часа.

Ранее впервые на зиму были продлены полеты в Крым из Калуги. Прошлой зимой регулярные рейсы в Крым совершались по 11 направлениям.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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