Прогноз погоды в Крыму на среду 28 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 28 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 30, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 69 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 75 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 76 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 69 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью около 23 градусов. Ветер северо-восточный 27 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 66 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северный 16 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 80 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 33, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 68 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью около 19 градусов. Ветер северный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 72 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 27, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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