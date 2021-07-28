Власть
Предпринимателя из Алушты оштрафуют на 300 тысяч за срыв госконтракта
Предприниматель заключил контракт с администрацией Алушты на благоустройство улицы Ленина.
В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что подрядчик не выполнил работы своевременно и в полном объеме.
«По фактам выявленных нарушений в отношении предпринимателя было возбуждено административное делопроизводство. По результатам рассмотрения дела он был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 310 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на пляжах Крыма нашли опасные аттракционы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Система-112» работает в Симферополе в тестовом режиме. Единый канал вызова экстренных служб «Система-112» уже установлен в ЕДДС Симферополя и работает пока в тестовом режиме.
В Крыму за день водителей наказали на 100 тысяч за нечитаемые номера. Сотрудники Госавтоинспекции в Симферополе за день оштрафовали 39 водителей за нечитаемые номера или их отсутствие.
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