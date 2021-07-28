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Власть

Предпринимателя из Алушты оштрафуют на 300 тысяч за срыв госконтракта

11:46 среда, 28 июля 2021
Алушта

Предприниматель заключил контракт с администрацией Алушты на благоустройство улицы Ленина.

В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что подрядчик не выполнил работы своевременно и в полном объеме.

«По фактам выявленных нарушений в отношении предпринимателя было возбуждено административное делопроизводство. По результатам рассмотрения дела он был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 310 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на пляжах Крыма нашли опасные аттракционы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Система-112» работает в Симферополе в тестовом режиме. Единый канал вызова экстренных служб «Система-112» уже установлен в ЕДДС Симферополя и работает пока в тестовом режиме.

В Крыму за день водителей наказали на 100 тысяч за нечитаемые номера. Сотрудники Госавтоинспекции в Симферополе за день оштрафовали 39 водителей за нечитаемые номера или их отсутствие.

Лишившей детей-инвалидов отдыха в Крыму петербурженке избрали меру пресечения. Суд в Петербурге избрал меру пресечения предпринимательнице, отправившей детей-инвалидов в неработающий пансионат в Крыму.

На пляжах Крыма нашли опасные аттракционы. За июль в Крыму пресекли более 100 нарушений при использовании маломерных судов.

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