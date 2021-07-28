Предпринимателя из Алушты оштрафуют на 300 тысяч за срыв госконтракта

Предприниматель заключил контракт с администрацией Алушты на благоустройство улицы Ленина.

В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что подрядчик не выполнил работы своевременно и в полном объеме.

«По фактам выявленных нарушений в отношении предпринимателя было возбуждено административное делопроизводство. По результатам рассмотрения дела он был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 310 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на пляжах Крыма нашли опасные аттракционы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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