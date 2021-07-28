Власть
Налоговики собирались развернуть стройку в уникальном парке Крыма
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Санаторий «Днепр», расположенный в одном из самых популярных курортных поселков Крыма Гаспре (Большая Ялта), собирался развернуть стройку на территории памятника садово-паркового искусства.
В конце 60-х годов XIX века семья младшего сына Николая I приобрела имение Ай-Тодор. Позже территорию разделили между сыновьями – Великого князя Михаила Николаевича Александром и Георгием. Последний назвал свою часть Харакс – так именовали крепость, стоявшую здесь в I – III веках.
В начале ХХ века по заказу Георгия Михайловича в имении построили дворец в стиле позднего модерна.
В конце ХХ века и до 2014 года «Днепр» принадлежал Министерству доходов и сборов Украины, а после «крымской весны» был передан Федеральной налоговой службе России. И теперь руководство решило построить новый спальный корпус (на 300 мест) – на территории парка, который является памятником садового искусства и особо охраняемой природной территорией регионального значения. Соответствующая заявка была подана в минприроды РК.
«В ходе рассмотрения предоставленной документации было выявлено, что предельные параметры строительства объекта капитального строительства в проектной документации превышают параметры, установленные положением о данном парке, а также не соответствует сведениям, содержащимся в проекте содержания данного парка, а предоставленные документы не в полной мере соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, – сообщили в ведомстве. – На основании вышеизложенного, выдача Минприроды Крыма разрешения на строительство по заявленному объекту, не представляется возможной».
Отметим, что на территории Харакского парка сосредоточено более 200 видов и садовых форм деревьев и кустарников. Возраст части из них составляет от 400 до 1000 лет.
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