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Происшествия

На востоке Крыма иномарка улетела в кювет: пострадала женщина

17:26 среда, 28 июля 2021

Один человек получил травмы в аварии, произошедшей на автодороге Грушевка – Старый Крым.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

По информации спасателей, ДТП случилось недалеко от поворота на озеро Шах-Мурза в округе Феодосии. Автомобиль Hyundai вылетел за пределы дороги в чащу, получив серьезные повреждения.

«Спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования извлекли автомобиль из кювета. Пострадавшую госпитализировали медики. На месте ДТП были предприняты все необходимые противопожарные действия», - уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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