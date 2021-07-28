На востоке Крыма иномарка улетела в кювет: пострадала женщина

Один человек получил травмы в аварии, произошедшей на автодороге Грушевка – Старый Крым.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

По информации спасателей, ДТП случилось недалеко от поворота на озеро Шах-Мурза в округе Феодосии. Автомобиль Hyundai вылетел за пределы дороги в чащу, получив серьезные повреждения.

«Спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования извлекли автомобиль из кювета. Пострадавшую госпитализировали медики. На месте ДТП были предприняты все необходимые противопожарные действия», - уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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