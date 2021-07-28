Происшествия
На востоке Крыма иномарка улетела в кювет: пострадала женщина
Один человек получил травмы в аварии, произошедшей на автодороге Грушевка – Старый Крым.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
По информации спасателей, ДТП случилось недалеко от поворота на озеро Шах-Мурза в округе Феодосии. Автомобиль Hyundai вылетел за пределы дороги в чащу, получив серьезные повреждения.
«Спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования извлекли автомобиль из кювета. Пострадавшую госпитализировали медики. На месте ДТП были предприняты все необходимые противопожарные действия», - уточнили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму поезд снес авто: водитель ВАЗа игнорировал шлагбаум и светофор. В Красногвардейском районе Крыма на железнодорожном переезде случилось серьезное ДТП, пострадал один человек.
Boeing с неполадками в двигателе приземлился в Симферополе. Авиалайнер Boeing, у которого, по предварительным данным, были неполадки с одним из двигателей, совершил посадку в аэропорту Симферополь.
Севастопольца из застрявшего на обрыве автомобиля спас бордюр. Стала известна причина странного происшествия с автомобилем в центре Севастополя.
Девочка травмировала позвоночник, упав с батута в симферопольском парке. Ребенок травмировал позвоночник после падения с батута в Детском парке Симферополя.
В Севастополе в мощном пожаре сгорел недостроенный особняк и чужие машины
В Севастополе в Юхариной балке 27 июля случился сильный пожар в садоводческом товариществе «Якорь». Его площадь составила 400 квадратных метров и он грозил перекинуться на соседние домовладения.
Ялту оккупировали пираты
В Ялте образовалась новая напасть: малый морской транспорт.
В Крыму туристов на надувном матрасе унесло в море
Спасатели помогли туристам на надувном матрасе и круге, которых морем унесло за 900 метров от пляжа в селе Морское.
Крымчан возмутила фотосессия в стиле ню на лавандовом поле
Съемки в цветущих полях Крыма невероятно популярны в последние годы. Стремясь быть оригинальным, модели и фотографы идут на крайности.
25 июля
Аномальная жара идет в Крым: МЧС опасается природных пожаров
Экстренное предупреждение об аномальной жаре объявлено в Крыму на пять дней, температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов.