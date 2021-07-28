На территории Крымского университета построят новый храм

На территории инновационной сельскохозяйственной долины «Агрополис» (село Маленькое Симферопольского района) Крымского Федерального университета будет построен новый храм, сообщает пресс-служба КФУ.

Внутренний метраж храма будет составлять 12 м2 , и одновременно там смогут находиться 7-10 человек. Но несмотря на скромные размеры помещения, здесь будут регулярно проводиться богослужения.

«С давних времен в аграрных регионах России храмы оказывали большое влияние на становление сельского хозяйства. При церквях находилось большое количество земель, на которых велись сельскохозяйственные работы. Поэтому считаю, что наш храм станет данью уважения русским православным традициям и еще одним шагом к взаимодополнению науки и религии. Также эта церковь будет первой в селе Маленькое, что позволит местным жителям посещать богослужения в шаговой доступности», – рассказал проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

Эскизы религиозной постройки разработаны инициативной группой учащихся Академии строительства и архитектуры КФУ.

«При разработке эскизов мы отталкивались от особенностей местности, на которой будет построен храм. Так как вокруг много растений, а поблизости расположено только общежитие, мы стремились визуализировать эстетичную, но неброскую концепцию.

Приоритетной задачей стало, несмотря на небольшие размеры, сделать здание удобным для камерных богослужений. Много внимания и концентрации понадобилось для соблюдения всех норм при постройке православного храма, но такая деятельность дала абсолютно новый опыт», – рассказала студентка Академии строительства и архитектуры КФУ Виктория Шкода.

В конце августа в Крымском федеральном университете приступят к разработке подробного проекта здания. Затем будет утверждена смета и начнется сбор пожертвований на строительство.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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