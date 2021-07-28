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Власть

На стенах ялтинского автовокзала могут появиться арт-объекты

10:38 среда, 28 июля 2021
Ялта

В Ялте определили как минимум три площадки, где планируется разместить арт-объекты — граффити на стенах.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Ялнина Павленко.

«Работаем по новым идеям нашего талантливого художника Влада Подопригоры. Совсем недавно я рассказывала о новых ярких арт-объектах, которые он реализовал в Ялте Получила массу положительных отзывов. Есть идея поработать как минимум еще на трех локациях – это стены автовокзала, напротив 12 школы, а также бывшего кинотеатра «Спартак». Объекты не муниципальные – надеюсь, собственники не будут против», — отметила Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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