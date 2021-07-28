Общество
На пляже в Крыму поселилось семейство диких лис
фото © pexels.com
Люди удивились встрече с дикими зверями.
Отдыхающие из Липецка встретили в каменном хаосе на одном из диких пляжей поселка Новый Свет вблизи Судака, что на юго-востоке Крыма, лису с детенышем. Животное не испугалось людей и охотно позировало им за трапезой.
Видео встречи туристы опубликовали на своем YouTube-канале.
Видно, как лиса что-то ест в камнях. Потом люди, заметив второе животное, пытаются угостить и его, подманивая голосом.
Как ранее сообщалось, здоровые дикие животные, как правило, избегают контакта с человеком. Отсутствие страха перед людьми — основной маркер бешенства у четвероногих.
«Заметив такое животное, ни в коем случае нельзя вступать с ним в контакт», — предупредил доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Александр Стрюков.
Любопытно, что одна из бухт восточнее Судака носит название Лисья, она славится как место уединенного отдыха и Мекка нудистов.
Старожилы считают, что необычный топоним произошел от морской лисицы или как измененный вариант слова «лысая». Действительно, бухту окружают безлесные голые склоны.
В тексте использованы материалы: Форпост
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