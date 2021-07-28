На очистку русел рек в Ялте выделено более 200 млн рублей

В Ялте приступили к расчистке русла реки Дерекойка в районе площади Советской.

Это позволит оперативно приступить к ремонту подземного перехода, сообщает отдел информационной политики городской администрации.

«Движемся поэтапно, без чистки реки работа была бы бесполезной. Что касается самого моста. Заказали обследование, которое покажет, можно ли эксплуатировать, и что нужно — ремонт, либо демонтаж и строительство нового», — пояснила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также подчеркнула, что от потопа пострадали едва ли не все городские мосты.«Однозначно ремонту подлежит пешеходный мост в районе Боткинской, а на Музейной его нужно строить заново. Также на ряде мостов нужно восстановить ограждения», — уточнила Янина Павленко.

Как показало обследование, на ряде объектов расстояние от уровня воды до моста в лучшем случае составляет 50 см. Поэтому при любом, даже незначительном наводнении, возможно подтопление.

«Чтобы этого не допустить, вычищаем и эти участки. Параллельно подали заявки на финансирование, (а это более 200 млн рублей) на серьезную глобальную очистку с частичной реконструкцией гидротехнических сооружений. Кроме того, нужно работать и с так называемыми свободными реками – Бабу, Гува, Бала. Этим займется Крымводхоз — средства выделены из резервного фонда бюджета Российской Федерации», — подчеркнула Янина Павленко и добавила, что работы начнутся ориентировочно уже в августе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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