Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Два детских сада в Большой Ялте возобновили работу после наводнения ● После потопа: когда у берегов Крыма очистится море ● Власти Ялты пообещали максимально привести город в порядок до 18 августа ● На ремонт дорог Крыма после наводнений хотят освоить пару млрд рублей ● Крымчанам выплатили первые компенсации за утонувшие авто
На очистку русел рек в Ялте выделено более 200 млн рублей
В Ялте приступили к расчистке русла реки Дерекойка в районе площади Советской.
Это позволит оперативно приступить к ремонту подземного перехода, сообщает отдел информационной политики городской администрации.
«Движемся поэтапно, без чистки реки работа была бы бесполезной. Что касается самого моста. Заказали обследование, которое покажет, можно ли эксплуатировать, и что нужно — ремонт, либо демонтаж и строительство нового», — пояснила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она также подчеркнула, что от потопа пострадали едва ли не все городские мосты.«Однозначно ремонту подлежит пешеходный мост в районе Боткинской, а на Музейной его нужно строить заново. Также на ряде мостов нужно восстановить ограждения», — уточнила Янина Павленко.
Как показало обследование, на ряде объектов расстояние от уровня воды до моста в лучшем случае составляет 50 см. Поэтому при любом, даже незначительном наводнении, возможно подтопление.
«Чтобы этого не допустить, вычищаем и эти участки. Параллельно подали заявки на финансирование, (а это более 200 млн рублей) на серьезную глобальную очистку с частичной реконструкцией гидротехнических сооружений. Кроме того, нужно работать и с так называемыми свободными реками – Бабу, Гува, Бала. Этим займется Крымводхоз — средства выделены из резервного фонда бюджета Российской Федерации», — подчеркнула Янина Павленко и добавила, что работы начнутся ориентировочно уже в августе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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