Власть
МВД Крыма рассказало о виновнике образования затора на подъезде к аэропорту
Сотрудники ГИБДД составили три админпротокола в отношении виновника образования затора на подъезде к аэропорту Симферополь.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
«Поступило сообщение о затруднении движения на одном из подъездных путей к аэропорту. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили водителя автомобиля Toyota, который допустил нарушение правил дорожного движения. В отношении него составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью 4 статьи 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), частью 2 статьи 12.3 (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов) и частью 1 статьи 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена)», – говорится в сообщении.
Утром подъездную дорогу к аэропорту Симферополя заблокировали неизвестные. По данным источника, это была спланированная акция таксистов-нелегалов.
Из-за этого образовался огромный затор. В аэропорту заявили, что пробка возникла по не зависящим от сотрудников аэровокзального комплекса причинам.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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