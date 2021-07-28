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Власть

МИД Украины пригрозил вернуть флаг в Крым

18:41 среда, 28 июля 2021

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский флаг вернется в Крым. Угрозы прозвучали во время брифинга по «Крымской платформе».

Украинский дипломат заявил, что категорически не согласен со словами руководства России, которое уже не раз заявляло, что вопрос принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.

«В России постоянно говорят, что вопрос Крыма закрыт, на самом деле, это не так. Он не будет закрыт до тех пор, пока полуостров не вернется под украинский флаг», - сказал Кулеба.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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