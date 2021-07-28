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Происшествия

Крымчанка ответит в суде за убийство мужа ножом

Жительница Первомайского района предстанет перед судом за убийство мужа в апреле этого года.

Выпившая женщина во время ссоры ударила супруга ножом шесть раз, сообщили в республиканской прокуратуре.

«От полученных ран мужчина скончался на месте. Уголовное дело вместе со всей доказательной базой было направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что партию «соли» весом свыше 200 граммов изъяли в Саках.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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