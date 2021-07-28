Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса ● Количество случаев COVID-19 в Севастополе превысило 20 тысяч ● В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса ● В Севастополе откроется дополнительный модуль для больных COVID ● В Севастополе более ста детей госпитализированы с ковидом и ОРВИ
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
В Севастополе за минувшие сутки подтвержден еще 171 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
79 человек выписаны с выздоровлением, пятеро пациентов скончались.
Пик прироста заболевших был зафиксирован 27 июля. В тот день суточный показатель заболевших составил 175 человек.
Всего в Севастополе с начала пандемии выявлено 20 303 человека с подтвердившимся диагнозом COVID-19. 17 680 выздоровели, 835 умерли.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки на территории республики подтверждено 379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального Минздрава, 282 пациента выздоровели, девять человек скончались.
Общее количество заболевших коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 58 680 человек. Из них 49 699 выздоровели, 1723 не справились с болезнью.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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