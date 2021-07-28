Какой сегодня праздник 28 июля

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Сегодня, 28 июля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День крещения Руси

Фото Правмир

День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году Федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Праздник установлен в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.

С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская православная церковь. А в Федеральном законе утверждение данного праздника на государственном уровне звучит так — это «юридическое закрепление в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности».

Датой для праздника было выбрано 28 июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.

День крещения Киевской Руси в Украине

День крещения Киевской Руси — Украины был учрежден 25 июля 2008 года, после того как третий президент Украины Виктор Андреевич Ющенко, учитывая значение православных традиций в истории и развития украинского общества, в поддержку инициативы Национального совета по вопросам культуры и духовности, Украинского фонда культуры, Украинской православной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и общественности подписал Указ № 668/2008 «О Дне крещения Киевской Руси — Украины», который предписывает отмечать этот день каждый год двадцать восьмого июля, «в день памяти святого равноапостольного князя Владимира — крестителя Киевской Руси».

Крещение жителей Киева и целой страны остается одним из наиболее дискуссионных моментов в истории. Многие исследователи отмечают, что факты о той эпохе были не раз искажены из-за социальных и политических преобразований, в том числе самой церковью, которая стремилась упрочить свое влияние и значимость.

Решив принять христианство, князь Владимир стремился усилить свой международный авторитет и стать равным другим европейским христианским монархам. До этого Киевскую Русь на ставших христианскими просторах бывшей Римской империи считали страной варваров — частью «скифского мира». Вместе с христианством и новой женой князь Владимир получил от Константинополя признание легитимности его власти другими христианскими правителями.

День Улиты и Кирика

Народный праздник «Кирик и Улита» отмечается 28 июля (по старому стилю - 15 июля). В этот день церковь вспоминает раннехристианских святых Кирика и Иулитту (в русской народной традиции - Улиту), пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана. Другие названия праздника: «Матушка Улита», «Полудницы», «Кирики-мокродырики», «День Владимира». В народе верили что в этот день полудницы летают над жатвой. Мороками день путают. Надобно остеречься, коли жара землю донимает.

Также сегодня, 28 июля, отмечают такие праздники:

- День памяти святого равноапостольного князя Владимира

- День приказа «Ни шагу назад!» (День штрафника)

- Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day)

- День PR-специалиста России

- День загадывания желаний

- День бутылки мира

- День молочного шоколада (National Milk Chocolate Day) в США

- День родителей (National Parents Day) в США

- День отца в Доминикане

- День победы над фашизмом в Сан-Марино

- День дерева в Австралии

- День независимости Перу

- День памяти солдат Буффало (Buffalo Soldiers Day) в США

- День коктейля «Писко сауэр» (National Pisco Sour Day) в Перу

- День памяти жертв депортации франко-акадцев в Канаде

Сегодня именины празднуют: Василий, Юстиниан, Авда, Владимир, Авудим, Иулитта (Улита), Кирик (Кириак, Кирьяк).

Что происходило 28 июля в прошлые годы

1794 - были казнены революционеры Максимиллиан Робеспьер и Луи Антуан Сен-Жюст.

1834 - открылся Киевского университета им. св. Владимира (в настоящее время Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко).

1862 - начало золотой лихорадки в США: найдено золото в штате Монтана.

1896 - основан город Майами, что во Флориде (в настоящее время крупный туристический центр на атлантическом побережье).

1914 - начало Первой мировой войны (первый глобальный военный конфликт).

1916 - начало борьбы с наркотрафиком: в Англии запрещен ввоз опиума и кокаина.

1964 - международная конфронтация СССР и Китая: Мао Цзэдун отказался от предложения генсека Никиты Хрущева участвовать в Международной конференции коммунистических и рабочих партий.

1980 - Владимир Высоцкий был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, проститься с известным писателем и актером пришли тысячи людей.

1989 - марксизм был отброшен Правительством Мозамбика, как государственная идеология.

1994 - Молдавская республика приняла конституцию.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 июля. Какие праздники будут завтра?

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