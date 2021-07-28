Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе поползли слухи о ковиде детском лагере ● В Крыму медики подделывали сертификаты о вакцинации ● Судак обогнал Москву по уровню заболеваемости COVID-19 ● Четырем заведениям общепита в Крыму разрешили работать ночью ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
Индийский штамм коронавируса вытеснил все остальные в Крыму
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Индийский штамм коронавируса «Дельта» вытеснил все другие варианты инфекции, которые Роспотребнадзор фиксировал в Крыму.
Об этом сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«По результатам последней недели индийский штамм вытеснил практически все циркулирующие штаммы на территории республики. Это характеристика не только нашего субъекта, а в целом по Российской Федерации одна и та же ситуация, – сказала Пеньковская. – Индийский штамм как более агрессивный очень интенсивно вытеснил все циркулирующие штаммы. Сегодня он доминирует во всех административных территориях».
Она отметила, что за минувшую неделю взрывного роста заболеваемости COVID-19 не зафиксировано, она осталась на уровне прошлой недели.
«На сегодняшний день цифры заболеваемости не стабилизировались, но по крайней мере они держатся на уровне прошлой недели. Это впервые за последние девять недель. У нас нет взрывного роста по сравнению с предыдущими неделями, но мы держимся на высоких цифрах, – подчеркнула Пеньковская. – Нельзя говорить о стабилизации ситуации, потому что уровень заболеваемости неустойчивый».
По данным Роспотребнадзора, лидерами по заболеваемости являются Ялта, Советский район, Феодосия и Судак. В этих муниципалитетах показатели значительно превышают среднекрымский показатель.
«Судак вторую неделю является антилидером по уровню заболеваемости. В Судаке он выше среднероссийского и выше среднего показателя по Москве, – добавила Пеньковская. – Высокие уровни заболеваемости в Советском районе и Ялте. Это те административные территории, где уровень эпидемического процесса очень высокий».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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