Индийский штамм коронавируса вытеснил все остальные в Крыму

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Индийский штамм коронавируса «Дельта» вытеснил все другие варианты инфекции, которые Роспотребнадзор фиксировал в Крыму.

Об этом сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«По результатам последней недели индийский штамм вытеснил практически все циркулирующие штаммы на территории республики. Это характеристика не только нашего субъекта, а в целом по Российской Федерации одна и та же ситуация, – сказала Пеньковская. – Индийский штамм как более агрессивный очень интенсивно вытеснил все циркулирующие штаммы. Сегодня он доминирует во всех административных территориях».

Она отметила, что за минувшую неделю взрывного роста заболеваемости COVID-19 не зафиксировано, она осталась на уровне прошлой недели.

«На сегодняшний день цифры заболеваемости не стабилизировались, но по крайней мере они держатся на уровне прошлой недели. Это впервые за последние девять недель. У нас нет взрывного роста по сравнению с предыдущими неделями, но мы держимся на высоких цифрах, – подчеркнула Пеньковская. – Нельзя говорить о стабилизации ситуации, потому что уровень заболеваемости неустойчивый».

По данным Роспотребнадзора, лидерами по заболеваемости являются Ялта, Советский район, Феодосия и Судак. В этих муниципалитетах показатели значительно превышают среднекрымский показатель.

«Судак вторую неделю является антилидером по уровню заболеваемости. В Судаке он выше среднероссийского и выше среднего показателя по Москве, – добавила Пеньковская. – Высокие уровни заболеваемости в Советском районе и Ялте. Это те административные территории, где уровень эпидемического процесса очень высокий».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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