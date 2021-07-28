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Потоп в Крыму

Два детских сада в Большой Ялте возобновили работу после наводнения

08:39 среда, 28 июля 2021
Ялта

В Ялте возобновил работу детский сад №27 «Огонек», который сильно пострадал в результате стихийного бедствия 18 июня, сообщает администрация Ялты.

Работы по ликвидации последствий ЧС здесь проводились в течение месяца. Территория была восстановлена и очищена от грязи и мусора. Дошкольное учреждение возобновило работу в режиме кратковременного пребывания детей. Полный день детский сад будет работать после ремонта буфетных помещений.

Также в режиме неполного рабочего дня работает детский сад №7 в Кореизе, который тоже пострадал из-за ливня. В данный момент решается проблема с водоснабжением данного дошкольного учреждения, возобновить его работу в режиме полного дня планируется до конца августа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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