Потоп в Крыму
Развитие сюжета: После потопа: когда у берегов Крыма очистится море ● Власти Ялты пообещали максимально привести город в порядок до 18 августа ● На ремонт дорог Крыма после наводнений хотят освоить пару млрд рублей ● Крымчанам выплатили первые компенсации за утонувшие авто ● Для Алушты дожди могут быть опаснее, чем для Ялты
Два детских сада в Большой Ялте возобновили работу после наводнения
В Ялте возобновил работу детский сад №27 «Огонек», который сильно пострадал в результате стихийного бедствия 18 июня, сообщает администрация Ялты.
Работы по ликвидации последствий ЧС здесь проводились в течение месяца. Территория была восстановлена и очищена от грязи и мусора. Дошкольное учреждение возобновило работу в режиме кратковременного пребывания детей. Полный день детский сад будет работать после ремонта буфетных помещений.
Также в режиме неполного рабочего дня работает детский сад №7 в Кореизе, который тоже пострадал из-за ливня. В данный момент решается проблема с водоснабжением данного дошкольного учреждения, возобновить его работу в режиме полного дня планируется до конца августа.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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