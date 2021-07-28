Четырем заведениям общепита в Крыму разрешили работать ночью

Клубу в Евпатории, кафе в Черноморском и двум ресторанам в Симферополе разрешили работать ночью.

Соответствующие изменения внесены в Указ Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован сегодня на официальном портале крымского правительства.

«Утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, которым разрешено осуществлять деятельность в период с 23:00 до 8:00», — сказано в тексте Указа.

В частности, это клуб в Евпатории, кафе в пгт Черноморское и два ресторана в Симферополе.

Напомним, сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что крымскому общепиту могут разрешить работать после 23:00, если динамика по заболеваемости стабилизируется.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэр Ялты попросит Аксенова разрешить общепиту работать после 23:00. Глава Ялты Янина Павленко после просьбы предпринимателей обратится к Главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой разрешить общепиту работать после 23:00.

Крымский коммерсант попытался за два млн рублей подкупить сотрудника ФСИН. Крымский предприниматель обвиняется в даче взятки сотруднику регионального управления ФСИН.

Крымская верфь хочет отсудить почти 25 миллионов. Феодосийский судостроительный завод (СМЗ) «Море» подал в арбитражный суд Крыма иск на 24,9 млн рублей к Ленинградскому судостроительному заводу «Пелла».

Предприниматели в Крыму отказываются давать властям доступ к видеокамерам. Предприниматели пяти муниципальных образований Крыма отказались предоставить властям доступ к камерам наблюдения в своих магазинах и ресторанах.