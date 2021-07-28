Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму за сутки выявили 379 случаев коронавируса ● Количество случаев COVID-19 в Севастополе превысило 20 тысяч ● В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса ● В Севастополе откроется дополнительный модуль для больных COVID
Четырем заведениям общепита в Крыму разрешили работать ночью
Клубу в Евпатории, кафе в Черноморском и двум ресторанам в Симферополе разрешили работать ночью.
Соответствующие изменения внесены в Указ Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован сегодня на официальном портале крымского правительства.
«Утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, которым разрешено осуществлять деятельность в период с 23:00 до 8:00», — сказано в тексте Указа.
В частности, это клуб в Евпатории, кафе в пгт Черноморское и два ресторана в Симферополе.
Напомним, сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что крымскому общепиту могут разрешить работать после 23:00, если динамика по заболеваемости стабилизируется.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мэр Ялты попросит Аксенова разрешить общепиту работать после 23:00. Глава Ялты Янина Павленко после просьбы предпринимателей обратится к Главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой разрешить общепиту работать после 23:00.
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