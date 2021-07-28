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Коронавирус в Крыму

Четырем заведениям общепита в Крыму разрешили работать ночью

14:53 среда, 28 июля 2021

Клубу в Евпатории, кафе в Черноморском и двум ресторанам в Симферополе разрешили работать ночью.

Соответствующие изменения внесены в Указ Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован сегодня на официальном портале крымского правительства.

«Утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, которым разрешено осуществлять деятельность в период с 23:00 до 8:00», — сказано в тексте Указа.

В частности, это клуб в Евпатории, кафе в пгт Черноморское и два ресторана в Симферополе.

Напомним, сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что крымскому общепиту могут разрешить работать после 23:00, если динамика по заболеваемости стабилизируется.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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