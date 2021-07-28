Общество
Аномальная жара идет в Крым: МЧС опасается природных пожаров
фото © Новости Крыма
Экстренное предупреждение об аномальной жаре объявлено в Крыму на пять дней, температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов.
Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр сообщает МЧС республики.
«С 29 июля по 2 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода, со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической. При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения ландшафтных пожаров», - рассказали в ведомстве.
Сухую и жаркую погоду до конца рабочей недели обусловят воздушные массы тропических широт. Дневная температура в эти дни повысится до +37 градусов. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также введен запрет на посещение гражданами лесов и въезда автотранспорта в лесные массивы. Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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