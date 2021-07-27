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Происшествия

Завхоз в севастопольской школе напала на ученицу

Ученица 10-класса школы № 38 в Севастополе подверглась нападению завхоза.

73-летняя женщина ударила девушку, вытолкала из школы, после чего потасовка продолжилась.

По информации источников, у детей возник ряд вопросов к организации мероприятий практики и обеспечению их безопасности. Например, по словам детей, от них требовали мыть окна без соответствующих приспособлений и страховки.

Очередная беседа с ответственной за школьную практику привела к тому, что завхоз ударила практикантку и вытолкнула из дверей.

В СОШ №38 имени Н.В. Челнокова подтвердили факт инцидента и отметили, что родители девушки направили заявление в полицию. Представители учебного учреждения подчеркнули, что в курсе всех обстоятельств инцидента и активно взаимодействуют с правоохранительными органами в проверке, которую те проводят.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму наметилась любопытная тенденция в рождении детей. В Крыму в 2020 году родились 18 тысяч 868 младенцев. Это на 2% меньше, чем в 2019 году.

Амет-Хан и Ева-Мишель: крымчане выбирают детям двойные имена. В Крыму с начала года зарегистрировали 8790 новорожденных, причем девочек родилось больше, чем мальчиков (52% и 48% соответственно).

Специалисты проверили на безопасность Детский парк Симферополя. В рамках всероссийской акции «Безопасность детства» специалисты проинспектировали городской Детский парк, цель мероприятия – профилактика происшествий с участием детей.

Подростков-вредителей в Севастополе нашли через соцсети. Севастопольцы в последние месяцы все чаще сообщают о детских выходках, находящихся на грани или за гранью закона.

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