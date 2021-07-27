Происшествия
Завхоз в севастопольской школе напала на ученицу
Ученица 10-класса школы № 38 в Севастополе подверглась нападению завхоза.
73-летняя женщина ударила девушку, вытолкала из школы, после чего потасовка продолжилась.
По информации источников, у детей возник ряд вопросов к организации мероприятий практики и обеспечению их безопасности. Например, по словам детей, от них требовали мыть окна без соответствующих приспособлений и страховки.
Очередная беседа с ответственной за школьную практику привела к тому, что завхоз ударила практикантку и вытолкнула из дверей.
В СОШ №38 имени Н.В. Челнокова подтвердили факт инцидента и отметили, что родители девушки направили заявление в полицию. Представители учебного учреждения подчеркнули, что в курсе всех обстоятельств инцидента и активно взаимодействуют с правоохранительными органами в проверке, которую те проводят.
В тексте использованы материалы: Форпост
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