Завхоз в севастопольской школе напала на ученицу

Ученица 10-класса школы № 38 в Севастополе подверглась нападению завхоза.

73-летняя женщина ударила девушку, вытолкала из школы, после чего потасовка продолжилась.

По информации источников, у детей возник ряд вопросов к организации мероприятий практики и обеспечению их безопасности. Например, по словам детей, от них требовали мыть окна без соответствующих приспособлений и страховки.

Очередная беседа с ответственной за школьную практику привела к тому, что завхоз ударила практикантку и вытолкнула из дверей.

В СОШ №38 имени Н.В. Челнокова подтвердили факт инцидента и отметили, что родители девушки направили заявление в полицию. Представители учебного учреждения подчеркнули, что в курсе всех обстоятельств инцидента и активно взаимодействуют с правоохранительными органами в проверке, которую те проводят.

В тексте использованы материалы: Форпост

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