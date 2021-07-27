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Власть

Власти обещают сделать дорогу от Перевального до Алушты четырехполосной

10:07 вторник, 27 июля 2021
Алушта
Власти обещают сделать дорогу от Перевального до Алушты четырехполосной

фото © crimea.myrentacar.com

Участок трассы Симферополь – Алушта – Ялта от села Перевальное до Алушты будет расширен до четырех полос.

Проект реализуется в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма до 20205 года. Госконтракт и задание на проектирование размещены на сайте госзакупок.

Согласно документу, после реконструкции дорога получит категорию IB. Основная расчетная скорость – 100 км/ч (в пределах населенных пунктов – 80 км/ч, в горной местности – 60 км/ч).

Дорога будет четырехполосной с шириной полосы 3,5 метра с разделительной полосой и шириной обочин 3,5 метра. Также предварительно планируется строительство пяти мостов и путепроводов.

Необходимость строительства развязок, подпорных стен и надземных пешеходных переходов будет определена в ходе проектирования. Согласно заданию, срок службы дорожного полотна должен составлять не менее 24 лет.

В случае вырубки зеленых насаждений проектировщик должен предусмотреть лесовосстановление.

Контракт на проектирование реконструкции дороги Перевальное – Алушта заключен с АО «ВАД», заказчик – Служба автомобильных дорог Крыма. Стоимость работ – 939 млн рублей, срок завершения проектирования – декабрь 2022 года. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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