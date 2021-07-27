Вдоль «Тавриды» в Крыму откроется продажа овощей и фруктов с полей

Цены на сельскохозяйственные продукты в Крыму, повышение которых было зафиксировано зимой и весной, постепенно снижаются, заявил журналистам вице-премьер РК – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

Тенденция роста цен, в частности, на овощи, носит сезонный характер.

«Что касается овощей, то это периодичность. Сегодня наши сельзозпроизводители после ливней массово приступили к уборке, и цены начали падать. Мы рекомендуем сегодня максимально заполнить рынок доступной ценой, и, я думаю, все жители Крыма это увидят», - сказал Рюмшин.

Снижаться стоимость овощей и фруктов будет также за счет масштабных ярмарок, которые в Крыму начнутся на месяц раньше, заявил Рюмшин. На них свою продукцию представят более 120 предприятий всех форм собственности. Общий объем для реализации на ярмарках составит около 150 тонн.

Кроме того, отдельные площадки для продажи «с полей» будут открыты вдоль трассы «Таврида».

«На протяжении всей трассы «Таврида» будут открыты ярморочные площадки, куда свою продукцию будут вывозить сельхозпродукцию. И на всех районах должна быть обеспечена доступность реализации фруктов и овощей прямо с полей», - сказал Рюмшин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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