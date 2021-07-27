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Происшествия

В Ялте задержали «дизайнера», испортившего вековую горгулью

16:23 вторник, 27 июля 2021
Ялта
В Ялте задержали «дизайнера», испортившего вековую горгулью

фото © Новости Крыма

В Ялте полиция задержала мужчину, который разрисовал аэрозольным баллончиком архитектурную композицию «Колодец с горгульей» в Ливадийском дворце.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Подозреваемым оказался 33-летний мужчина.

«По словам задержанного, таким образом он хотел продемонстрировать свое неодобрение дизайну архитектурного творения и придать ему выразительность. При этом мужчина полностью осознавал предусмотренные законом последствия своих деяний», - говорится в сообщении ведомства.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «вандализм». Ему грозит штраф или до трех месяцев лишения свободы.

Архитектурно-художественная композиция «Колодец с горгульей» входит в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений дворца» 1910-1911 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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