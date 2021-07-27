В Севастополе вернулись к советскому методу борьбы с обвалами

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В Севастополе сейчас идет работа по исследованию береговой полосы для составления генерального плана берегоукрепления. До того момента, как будет определен метод защиты для каждого участка берега, власти решили вернуться к проверенному дедовскому способу – искусственному обрушению нависающих заколов.

Об этом решении стало известно во время доклада главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой на аппаратном совещании в правительстве региона.

Ранее во время отчета в Заксобрании Юлия Гаврилова сообщала, что по сравнению с февралем этого года величина расколов на береговой полосе в некоторых местах увеличилась на 5-10 см. Самая сложная ситуация – на диких пляжах Орловки, Качи и Андреевки, на балаклавском пляже Васили и в Царском селе на Фиоленте.

«На комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили и предложили коллегам рассмотреть вариант искусственного обрушения, очистки тех нависающих массивов, где это сделать безопасно, чтобы не ждать их обрушения на берег, где будут соблюдаться требования и природоохранного законодательства, и законодательства о ЧС», – сообщила Гаврилова.

Если такой метод возможен и действенен, им надо воспользоваться, согласился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Коренные севастопольцы помнят, что до развала Советского Союза искусственное обрушение нависающих глыб было обычной весенней практикой. Обычно эту работу выполняли военные, используя толовые шашки. Однако с развалом Союза этот метод ушел, уступив место риску. Его жертвой в начале 2000-х годов стала девушка, отдыхавшая в поселке Каче. К счастью, все остальные обвалы обошлись без трагедий – даже тот, где прилетевший валун просто смял стоявшую под обрывом палатку.

Сейчас при подходе ко всем опасным, но популярным местам дикого отдыха установлены предупреждающие таблички, есть они и внизу, под обрывом. Самые опасные места обнесены заградительными лентами, а с теми, кто располагается прямо под обрывом, проводят разъяснительные беседы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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