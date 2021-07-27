В Севастополе образовалась двухкилометровая автомобильная пробка

Во вторник, 27 июля, около 9 часов утра на проспекте Генерала Острякова в Севастополе образовалась двухкилометровая пробка из автомобилей в направлении центра города.

Движение было затруднено на участке от поворота на детский больничный комплекс до остановки общественного транспорта «Подземный переход». Автомобили и троллейбусы двигались со скоростью пешеходов – 4-5 километров в час.

Ехавшие с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами автомобиль скорой помощи и полицейский автозак с трудом проехали через автомобильный затор. Многие автомобили разворачивались на перекрестках и ехали в обратном направлении, чтобы затем объехать пробку по улице Хрусталева.

По словам автомобилистов, такие пробки на проспекте Генерала Острякова наблюдаются почти ежедневно, когда утром большинство горожан едут на работу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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