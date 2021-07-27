В Севастополе двадцатилетним наркоторговцам грозит 15 лет

В Севастополе задержаны и пойдут под суд двое двадцатилетних местных жителей, приобретавших наркотики для дальнейшей интернет-продажи. Им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«По версии следствия, двое молодых людей в январе 2021 года незаконно приобрели наркотические средства «соль» и мефедрон общей массой более 35 г и психотропное вещество амфетамин массой 4 г для дальнейшего сбыта с помощью сети Интернет», – уточнила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Подозреваемых наркосбытчиков задержали в СТО в Балаклавском районе Севастополя. Запрещенные к обороту вещества были изъяты у них в ходе обыска.

Теперь несостоявшиеся наркоторговцы обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, который намеревались совершить по предварительному сговору. Оба заключены под стражу. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму садовник выращивал коноплю на территории молитвенного дома. Духовное управление мусульман Республики Крыма и Севастополя (ДУМК) начало служебную проверку по факту выращивания конопли на территории молельного дома в селе Дорофеево.

Севастополь снабжал наркотиками всю Россию. В Севастополе местные оперативники и федералы совместными усилиями накрыли группу наркосбытчиков, поставлявших крупными партиями наркотики в разные регионы страны, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Выращивавший коноплю крымчанин за взятку следствию пойдет под суд. Житель Советского района Крыма сядет на скамью подсудимых за покушение на дачу крупной взятки должностному лицу из правоохранительных органов.

За торговлю наркотиками крымчанину дали три года. Суд вынес приговор мужчине, который продавал наркотики на территории Крыма.