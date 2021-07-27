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Власть

В мэрии Симферополя провели вечеринку на рабочем месте

Сегодня в соцсетях появились фото, на которых начальник департамента развития экономического потенциала администрации Симферополя Оксана Чубко празднует свой день рождения на рабочем месте.

Бдительные пользователи соцсетей заметили на фото шампанское и мартини. Данная публикация получила большой резонанс в сети.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов пообещал разобраться.

«К сожалению, не всегда можно проконтролировать поведение сотрудников. Я принял решение провести служебное расследование. Понятно, что есть личные праздники, но однозначно недопустимо их отмечать на рабочем месте, тем более в период пандемии и ограничений, которые мы сами же вводим. По итогам расследования примем соответствующие меры и все, кто допустил такое, понесут ответственность», — пообещал глава администрации Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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