В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса

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За 26 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 26 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 326 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 731 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 418 человек, выздоровевших за весь период – 49 417 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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