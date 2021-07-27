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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса

10:05 вторник, 27 июля 2021
В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса

фото © Новости Крыма

За 26 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 26 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 371 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 326 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 731 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 418 человек, выздоровевших за весь период – 49 417 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Исторический максимум по заболеваемости COVID-19 установлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 172 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса. За 25 июля на территории Крыма зарегистрировали 389 случаев коронавирусной инфекции.

Украина снова будет тестировать на COVID приезжающих из Крыма. Власти Херсонской области возвращают экспресс-тестирование на коронавирус на пунктах пропуска через границу с Крымом.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса

В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса

За 26 июля на территории Крыма зарегистрировали 371 случай коронавирусной инфекции.

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