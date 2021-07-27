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Власть

В Крыму за день водителей наказали на 100 тысяч за нечитаемые номера

11:30 вторник, 27 июля 2021
В Крыму за день водителей наказали на 100 тысяч за нечитаемые номера

фото © www.zr.ru

Сотрудники Госавтоинспекции в Симферополе за день оштрафовали 39 водителей за нечитаемые номера или их отсутствие.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму. 

«Сотрудники Госавтоинспекции с помощью программного комплекса, позволяющего отслеживать передвижение автомобилей, проверили 89 транспортных средств. В отношении 39 водителей вынесено 189 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму более 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, в связи с увеличением количества стационарных и мобильных комплексов фото и видеофиксации водители во избежание штрафов все чаще стали «прятать» государственные регистрационные знаки своих транспортных средств.

В ГИБДД напомнили, что все государственные регистрационные знаки изготавливаются по ГОСТу и должны быть отчетливо видны в любое время суток.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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