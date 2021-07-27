В Крыму выявлено почти четыре тысячи случаев нарушения прав собственности

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В Крыму, начиная с 2014 года зафиксировано почти четыре тысячи случаев нарушения права собственности физических и юридических лиц.

Такие данные озвучил эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

«Мы провели мониторинг в судебной сфере – это позволило идентифицировать 3984 жертвы нарушений прав собственности в Крыму. Это лишь те жертвы, которых нам удалось идентифицировать, и речь идет преимущественно о физических лицах, а также небольшом количестве юридических лиц. Из этого числа жертв 3728 лишились права собственности на свои земельные участки, а 256 утратили свое недвижимое имущество из-за повреждения или снесения органами оккупационной власти», – сообщил Мартыновский.

Он также отметил, что большинство случаев нарушения права собственности приходятся на Севастополь, а наибольшее количество принятых судами решений по отчуждению собственности приходятся на 2017 год.

«Наиболее всего от этих действии пострадали жители Севастополя. Общее число жертв составляет 95,2% из 3984, о которых было сказано выше. Больше всего нарушений было совершено в течение 2017 года, когда оккупационные суды приняли более 70% решений во всех делах, которые рассматривались судами на протяжении 2014-2019 годов», – уточнил Мартыновский.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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