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Странности

В Крыму утверждают, что крокодил мимо Ласточкиного гнезда не проплывал

13:00 вторник, 27 июля 2021
В Крыму утверждают, что крокодил мимо Ласточкиного гнезда не проплывал

фото © Новости Крыма

Видео с крокодилом, который курсирует вдоль крымского берега у Ласточкиного гнезда – фейк.

Такое мнение высказал владелец Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.

Как ранее сообщалось, во время потопа в Ялте крокодиляриум оказался затоплен, однако, по словам его владельцев, всех животных удалось спасти. В общей сложности было эвакуировано 40 черепах и 35 крокодилов. Еще 35 представителей нильской породы остались на месте, поскольку теплая вода и наносы ила их вполне устраивали.

«Я в подлинность записи не верю, уверен, что это фейк», - заявил специалист.Он также пояснил, что на видео «запечатлен» крокодил, который действительно мог бы выжить в Черном море, но есть нюансы, говорящие о том, что это вброс.

«Есть крокодилы, которые могут плавать в Черном море – гребнистые австралийские крокодилы. Добраться сюда самостоятельно они бы не смогли. У нас они есть в крокодиляриуме, но все находятся на своих местах и на выгул мы их пока не отпускали. Я знаю всех заводчиков крокодилов в Крыму. Там на видео четырехметровый крокодил. В Крыму они есть только у нас, и то их две-три особи, а такого размера точно нет», - заверил Виктор Жиленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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