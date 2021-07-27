Происшествия
В Крыму турист сорвался с плато Чатыр-Дага
В Крыму турист получил травму позвоночника при падении в районе Чатыр-Дага.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.
Инцидент произошел накануне днем на западном склоне нижнего плато горы.
«Турист при падении на сложном рельефе получил травму позвоночника. Самостоятельно передвигаться не может, поэтому к месту происшествия немедленно направили дежурную смену Симферопольского аварийно-спасательного отряда», - рассказали в ведомстве.
Спасатели провели иммобилизацию шейного отдела позвоночника и на носилках эвакуировали пострадавшего в село Мраморное, где передали медикам «скорой».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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