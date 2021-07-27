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Власть

В Кремле заявили, что Крым «не будет предметом каких-либо сделок»

19:34 вторник, 27 июля 2021
В Кремле заявили, что Крым «не будет предметом каких-либо сделок»

фото © Новости Крыма

В Кремле заявили, что Крым, никогда не будут темой для сделок. В частности, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 27 июля.

Так он прокомментировал растиражированное медиа предположение одного из профессоров Турции о признании Россией Северного Кипра в обмен на признание турецкими властями Крыма российским.

«Во-первых, вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары. Во-вторых, конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», – цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

Он также указал на та, что «профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары»​.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в мае этого года вновь указал на расхождении позиций России и Турции в вопросах Крыма. При этом он упрекнул Анкару «в поощрении украинских инициатив» относительно полуострова и сравнил это с «посягательством на территориальную целостность России».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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