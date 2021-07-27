В Керчь прибыл спецбатальон Минобороны России

Для участия в военно-археологической экспедиции «Аджимушкай» в Крым прибыл 90-й отдельный специальный поисковый батальон Минобороны России, который уже несколько лет помогает в поиске и установлении имен погибших.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

«Экспедиция проходит при поддержке Минобороны. Прибыл отдельный специальный 90-й батальон, который уже несколько лет принимает участие в экспедиции, поэтому мы рассчитываем ударными темпами выполнить задачи, которые мы перед собой поставили, - сообщила Цунаева. - Поисковый батальон - это обычная армейская часть, с военной жизнью, у которых в задачах также есть поисковые экспедиции. В Аджимушкай они приезжают выполнять задачу, которую ставит перед ними начальник экспедиции, наравне с другими участниками экспедиции. Они разбирают завалы, работают на зачистке и помогают в тяжелой работе. Единственное отличие от других поисковиков – воинская дисциплина и базирование в части».

Управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества Минобороны создано 30 лет назад, за эти годы были обнаружены десятки тысяч воинских захоронений на территории России и за рубежом. В 2007 году было создано отдельное подразделение - 90-й отдельный специальный поисковый батальон, единственное в вооруженных силах. Оно дислоцируется в поселке Мга Ленинградской области.

Отряды «Поискового движения России» и солдаты батальона имеют одну задачу - поиск и установление имен погибших воинов. С поисковиками они обмениваются опытом и архивными данными, помогают им в извлечении останков и крупных фрагментов техники и вооружения.

Традиционная военно-археологическая экспедиция «Аджимушкай» проходит в Керчи с 19 июля по 2 августа. Это 50-й поисковый сезон. В ходе работ поисковики уже сделали несколько интересных находок, в том числе первую награду советского солдата, потерянную в боях в Крыму, подписной котелок и другие.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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