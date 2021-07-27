Упавший с обрыва Mercedes уже год валяется на пляже у Фиолента

Жители сетуют на то, что ответственные службы до сих пор не ликвидировали металл из водоохранной зоны.

На диком пляже недалеко от мыса Фиолент до сих пор лежит груда металла, оставшаяся от белого «Mercedes-Benz E200», который год назад рухнул со смотровой площадки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Напомним, что в июле 2020 года москвичка, приехавшая насладиться видом на мыс Фиолент, забыла поставить свою машину на ручной тормоз, из-за чего иномарка покатилась вниз упала с обрыва. В салоне находила собака, которая в результате инцидента погибла.

Жители сетуют на то, что Севприроднадзор и другие ответственные за это службы в течение года не приняли мер по ликвидации остатков машины, валяющихся в водоохранной зоне. Фотографии того, что осталось от премиального автомобиля, опубликовал в Facebook севастополец Всеволод Радченко.

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