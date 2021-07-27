«Система-112» работает в Симферополе в тестовом режиме

Единый канал вызова экстренных служб «Система-112» уже установлен в ЕДДС Симферополя и работает пока в тестовом режиме.

Об этом сообщил заместитель начальника управления административных органов горадминистрации Максим Степанченко.

Он подчеркнул, что согласно постановлению Совмина РК, завершить создание системы обеспечения вызова оперативных служб по единому номеру планируют к 30 августа этого года.

«Данная система предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований», – сообщил Максим Степанченко.

Основные задачи системы - прием, обработка и анализ поступающей информации о происшествиях, передача информации в дежурно-диспетчерские службы в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования, автоматическое определение номера позвонившего лица, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам и другие.

«Информационная система ЕДДС осуществляет обработку конфиденциальной информации, поступившей в виде сообщений от населения. Информация хранится в виде голосовых файлов и баз данных», – отметил замначальника управления.

Максим Степанченко также подчеркнул, что технология программной безопасности обеспечивает передачу данных, защищенных криптографическими методами, и снижает до минимума вероятность любого неправомочного подключения к этому защищенному соединению.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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