Севастопольца из застрявшего на обрыве автомобиля спас бордюр

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Стала известна причина странного происшествия с автомобилем в центре Севастополя.

«Нужно было разъехаться на тесной придомовой территории на улице Лермонтова. Я сдал назад на сильном уклоне, тормоза не выдержали, и машина поехала вниз», - так владелец описал причину появления своего автомобиля на обрывистом склоне в центре Севастополя.

Об итоге этого случившегося около полудня происшествия ранее сообщил читатель. По его словам, водителя, адекватное состояние которого не вызывало сомнений, спасло чудо – в какой-то момент колеса уперлись в каменную кладку, которая выдержала напор.

В тексте использованы материалы: Форпост

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