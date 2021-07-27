Происшествия
Севастопольца из застрявшего на обрыве автомобиля спас бордюр
фото © Владимир Александров / ForPost
Стала известна причина странного происшествия с автомобилем в центре Севастополя.
«Нужно было разъехаться на тесной придомовой территории на улице Лермонтова. Я сдал назад на сильном уклоне, тормоза не выдержали, и машина поехала вниз», - так владелец описал причину появления своего автомобиля на обрывистом склоне в центре Севастополя.
Об итоге этого случившегося около полудня происшествия ранее сообщил читатель. По его словам, водителя, адекватное состояние которого не вызывало сомнений, спасло чудо – в какой-то момент колеса уперлись в каменную кладку, которая выдержала напор.
В тексте использованы материалы: Форпост
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