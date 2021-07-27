Российские ракетные комплексы вернули в пункты дислокации после учений в Крыму

Противокорабельные комплексы «Бастион» и «Бал» вернулись в пункты постоянной дислокации после проведения тактического учения у берегов Крыма и на Кавказе, сообщается на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» «совершили марши и заняли позиции для слежения за надводной обстановкой».

«Их задачей было обнаружить и взять на сопровождение отряд десантных кораблей условного противника, который согласно данным разведки, готовился к высадке морского десанта по двум направлениям: на побережье Крымского полуострова и Кавказского побережья. В ходе учебной операции комплексы «Бал» и «Батисон» отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по морским целям», – сказано в сообщении.

Указывается также, что отработано более 20 различных нормативов, в том числе по «выводу комплексов из-под удара противника, смене, оборудованию и маскировке как новых, так и ложных стартовых позиций, а также по пополнению боекомплекта».

Согласно информации ведомства, всего в ходе боевой подготовки было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России решили, что «обстановка в Черном море нагнетается». Россия будет внимательно следить за выполнением конвенции Монтре о проливах, поскольку «обстановка в Черном море искусственно нагнетается внерегиональными игроками», заявили в МИД РФ в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтре о режиме черноморских проливов.

Умер российский контр-адмирал, таранивший крейсер США у берегов Крыма. Контр-адмирал Владимир Богдашин, в 1988 году командовавший сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод Советского Союза у берегов Севастополя американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, передает ТАСС.

В Крыму военнослужащий Черноморского флота напал на таксистку. В Крыму военнослужащий – контрактник Черноморского флота напал на таксистку.

Истребители отработали в Крыму нанесение ракетно-бомбовых ударов. Экипажи самолетов Су-27 и Су-30 отработали под Феодосией нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.