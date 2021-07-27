Прогноз погоды в Крыму на вторник 27 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 27 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 32, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 71 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 30, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 70 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 33, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 33, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 80 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 33, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 70 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 28, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода. На следующей неделе в Крыму температура будет расти с каждым днем. Полуостров продолжит находиться во власти антициклона и к выходным ожидается +35 градусов.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 25 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 25 июля.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 24 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 24 июля.

Эксперт рассказал о причинах резких перемен погоды в Крыму. Причина резкой смены погоды на полуострове кроется сразу в трех факторах, среди которых область низкого давления над Черным морем, конвекция и антициклон над центром России.