Общество
Прогноз погоды в Крыму на вторник 27 июля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 27 июля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 32, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 71 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 26 до 30, ночью от 26 до 27 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 70 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 33, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 33, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 80 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 33, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 70 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 28, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 25 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 27, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
На следующей неделе в Крыму ожидается жаркая погода. На следующей неделе в Крыму температура будет расти с каждым днем. Полуостров продолжит находиться во власти антициклона и к выходным ожидается +35 градусов.
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