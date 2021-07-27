После потопа: когда у берегов Крыма очистится море

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Море у берегов Крыма сможет очиститься от мусора, который туда попал во время наводнения в прибрежных регионах полуострова, только во время сильных штормов, которые придут в холодное время года.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.

«Если говорить о природных элементах, которые попали в воду, а я имею ввиду глинистые отложения, гальку и так далее, то от них море уже практически очистилось. А от антропогенного мусора море очистится только во время осенне-зимних штормов и не раньше», - подчеркнул специалист.

Он отметил, что в целом ситуация с мусором в Крыму остается достаточно сложной, поскольку в последние годы количество отходов возросло. Это связано не только с наплывом туристов, но и с пандемией коронавируса, поскольку люди массово выбрасывают медицинские маски и емкости от антисептиков, считает Вахрушев.

17 и 18 июня в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. Ущерб от подтоплений власти региона оценили в 12,5 миллиарда рублей.

Пляжи в акватории Большой Ялты были закрыты для купания по требованию Росптребнадзора из-за последствий аномального ливня и последующего потопа. Большую часть из них уже открыли. На сегодняшний день закрытыми для купания остаются только семь пляжей в центральной части Ялты: «Солнечный», «Солнечный-2», «Солнечный-3», «Красотель» («Левант»), «Бегущая по волнам» («Опера Прима»), «Приморский» и пляж отеля «Ореанда».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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