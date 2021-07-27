Курортный сезон
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Питерцы и москвичи не хотят отдыхать в Крыму
фото © travelcrimea.com
По меньшей мере половина туристов в этом году посещает Крым летом не по собственной воле, а в связи с эпидемиологической обстановкой в мире и введенными ограничениями.
В числе самых недовольных – гости из Москвы и Санкт-Петербурга.
Такими стали промежуточные результаты соцопроса, который проводят студенты Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова в рамках летней научной школы. Ими поделился ее руководитель, доктор экономических наук Дмитрий Нехайчук.
Исследования показывают, что половина респондентов ограничилась крымскими побережьем именно в связи со сложившейся ситуацией. При этом далеко не все остаются недовольными после того, как успеют познакомиться с Крымом ближе. Чтобы выяснить это, опрос организовывают не только путем опроса туристов на пляжах и в ресторанах, но и так, чтобы можно было сравнить ожидания гостей и их настроения несколько дней спустя.
«Мы опрашиваем в аэропорту, на ж/д вокзалах и автовокзалах, спрашиваем, почему вы приехали в Крым и чего ожидаете от отдыха. Берем контакты у людей и затем обзваниваем и уточняем, насколько их ожидания оправдались. В принципе, мы думали, что недовольства будет больше, но люди рады солнцу, морю, пляжу», – сказал Нехайчук.
Он отметил, что большинство негативных отзывов туристов в Крыму связано с ценами, в том числе с динамикой их изменения в гостиничной сфере. Также недовольство материковых гостей вызывает отсутствие в Крыму и Севастополе крупных торговых сетей, действующих в других регионах, развитой банковской инфраструктуры и привычных мобильных операторов связи.
В зоне исследований летней научной школы PlekhanovScienceHoliday – четыре направления: Феодосия, Судак, Приморское и Коктебель – на востоке, Новофедоровка и Евпатория – на западе, Ялта и Алушта – на Южном берегу, а также город-регион Севастополь.
Опросы туристов, прибывающих на отдых в Крым в 2021 году, проводят около тридцати магистрантов и студентов Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова. Исследования стартовали в первой половине июля, так что полученные промежуточные результаты – уже половина проделанной работы: закончить и проанализировать все планируют к 25 августа.
К этому времени хотят опросить порядка 3 000 человек. Результаты исследований намерены представить в правительство Севастополя и Минкурортов Крыма. Для этого подготовят большой и информативный видеоотчет, а также сборник данных за двухмесячный период работы в пик сезона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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