Первый троллейбус с аудиогидом отправился в рейс из Симферополя в Ялту

Первый троллейбус, оснащенный электронным экскурсоводом, отправился сегодня из Симферополя в Ялту.

Такие рейсы будут совершаться дважды в день.

«Эти два троллейбуса из Симферополя в Ялту будут курсировать каждый день в 11.01 и в 17.47. Можно выбрать билеты заранее именно на это время», – рассказал журналистам заместитель гендиректора госпредприятия «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

Троллейбусные аудиоэкскурсии записаны в четырех вариантах: двумя мужскими голосами и двумя женскими. При этом в настоящий момент прорабатывается вопрос создания подобных экскурсий на обратном маршруте из Ялты в Симферополь. «Аудиоэкскурсия для рейса из Ялты пока дорабатывается. Причем ее мы постараемся записать вместе с известными российскими артистами и исполнителями», – сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Запись экскурсии привязана к системе спутниковой навигации, что позволяет синхронизировать движение троллейбуса с теми видами, которые открываются за окном.

Ранее Мартынов сообщал, что только троллейбусный транспорт обладает достаточно плавным ходом, позволяющим организовать аудиоэкскурсии.

Троллейбусный маршрут, соединяющий Симферополь и Ялту, является самым длинным в мире. Первая его половина пролегает через Крымские горы, а вторая – вдоль Южного берега Крыма.

Троллейбусы в Крыму начали курсировать осенью 1959 года. Подробнее об истории троллейбусного сообщения на полуострове читайте в материале Крыминформа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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