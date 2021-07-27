Наводнение в Крыму расчистило новые проходы в пещеры

Крымские спелеологи и туристы отмечают, что прошедшие в горах паводки хорошо расчистили подземные ходы. Это позволяет сделать новые открытия.

Как рассказал спелеолог Алексей Акимов, уже пятый год исследователи пытаются проникнуть внутрь пещеры Хастабаш, из которой вытекает одноименная река на Южном берегу Крыма.

«Выходы из многих пещер Крыма находятся в монолите породы, а в Хастабаше — из глыбового завала. Причем все глыбы подвижные, они могут съехать в любой момент. Это опасно для работы спелеолога», — отметил Алексей.

Несмотря на опасность, исследователи стремятся стать первопроходцами этих подземелий, поскольку здесь находится самый крупный источник пресной воды на ЮБК.

Как уже удалось установить, вода в Хастабаше собирается по системе карстовых пустот со всего плато Ай-Петри.

«Сейчас известная длина ходов пещеры до 50 метров. Их проползаешь как червяк, полностью в каменном хаосе», — описал спелеолог.

Сейчас, когда паводковые воды сошли, внутри чувствуется хорошая тяга воздуха — это означает, что где-то есть другой выход на поверхность земли.

Судя по мощному потоку Хастабаша, внутри спелеологов ждут огромные залы. По мнению Алексея, до них осталось преодолеть 20-50 метров сквозь завал камней.

Тем временем на противоположном северном склоне Ялтинской яйлы горный гид Антон Попов также обнаружил вымытый паводком неизвестный вход в подземелья.

Находку он совершил в верховьях каньона реки Биюк-Узенбаш, что в окрестностях села Многоречья Бахчисарайского района.

«Скорее всего, во время паводка прорвался понор, отверстие в горной породе, поглощающее поток воды», — объяснил Антон Попов.

Напомним, прошедшие в июне и июле ливни «оживили» обычно пересохшие летом водопады в горах. Вода полилась даже по каскадам на горе Аю-Даг, где нет постоянных источников.

В тексте использованы материалы: Форпост

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