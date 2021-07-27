Лишившей детей-инвалидов отдыха в Крыму петербурженке избрали меру пресечения

Суд в Петербурге избрал меру пресечения предпринимательнице, отправившей детей-инвалидов в неработающий пансионат в Крыму.

Вину женщина не признала, ближайшие два месяца она проведет под домашним арестом.

По версии следствия, женщина заключила с администрацией Красносельского района договор на сумму 32 миллиона рублей, чтобы организовать отдых детей-инвалидов в Крыму. Следствие настаивает, что она заранее знала о невозможности выполнения своих обязательств и не планировала их выполнять. Довести преступный умысел — хищение денег — до конца ей не дали. Вину женщина отрицает.

Следствие просило арестовать обвиняемую, но суд избрал ей более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Ей вменяют мошенничество в особо крупных размерах.

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