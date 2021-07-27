Крымчан по-прежнему не пускают в лес

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Минприроды Крыма продлило запрет на посещение лесов и въезда в них транспорта, это связано с обеспечением пожарной безопасности.

Об этом сообщается в приказе ведомства.

«Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, Минприроды продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», - говорится в документе и уточняется, что исключение составляют только специально оборудованные места в лесной зоне.

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Во время особого противопожарного режима в горно-лесной местности запрещено разведение костров, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов и газосварочных работ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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