Власть
Крымчан по-прежнему не пускают в лес
фото © Новости Крыма
Минприроды Крыма продлило запрет на посещение лесов и въезда в них транспорта, это связано с обеспечением пожарной безопасности.
Об этом сообщается в приказе ведомства.
«Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, Минприроды продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», - говорится в документе и уточняется, что исключение составляют только специально оборудованные места в лесной зоне.
В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Во время особого противопожарного режима в горно-лесной местности запрещено разведение костров, сжигание сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов и газосварочных работ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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