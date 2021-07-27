Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 371 случай коронавируса ● В Севастополе откроется дополнительный модуль для больных COVID ● В Севастополе более ста детей госпитализированы с ковидом и ОРВИ ● Исторический максимум по заболеваемости COVID-19 установлен в Севастополе ● В Крыму за сутки выявили 389 случаев коронавируса
Количество случаев COVID-19 в Севастополе превысило 20 тысяч
фото © Новости Крыма
Количество случаев заражения коронавирусом в Севастополе превысило 20 тысяч.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Всего в городе с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 20 132 человек. За сутки в городе зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения: вирус выявлен у 175 человек.
За сутки скончались четыре человека из-за коронавируса, общее число летальных случаев в городе составляет 830. Выписаны из больниц 217 человек за сутки, всего выздоровели 17 601 человек.
В Крыму за сутки вирус подтвержден у 371 человека. Всего выявлено 58 301 случай COVID-19 с начала пандемии, выздоровели 49 417 человек, 1 714 скончались.
Как передает телеканал RT, в России за истекшие сутки выявлено 23 032 случая коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе откроется дополнительный модуль для больных COVID . В Севастополе готовятся ввести в эксплуатацию дополнительный модуль в больнице № 9 для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
В Севастополе более ста детей госпитализированы с ковидом и ОРВИ. В больницы Севастополя госпитализированы более ста несовершеннолетних с острой респираторной вирусной инфекцией и ковидом, у некоторых коронавирусная инфекция пока не подтверждена.
Исторический максимум по заболеваемости COVID-19 установлен в Севастополе. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 172 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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